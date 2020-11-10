В Харькове правоохранители поймали гражданина Грузии, который был в международном розыске за двойное покушение на убийство. В своей стране он ранил собственную бабушку и выбросил из окна мужчину.

Преступление мужчина совершил еще 8 лет назад. О задержании сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

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Что известно о подозреваемом и что ему грозит

Преступнику 30 лет. Он уже приговорен заочно в суде города Кутаиси к 17 годам заключения.

В то же время отбывать наказание мужчина будет лишь через 6 лет после вынесения приговора. Его намерены депортировать на родину.



Задержанный грузин / Фото Нацполиции

Как произошло задержание

Во время задержания злоумышленник убеждал правоохранителей, что они ошибаются, мол, взяли не того. Но эти слова не произвели впечатления на силовиков. Мужчину положили лицом на асфальт и надели наручники.

Беглеца поймали работники СБУ вместе с полицией.

В Харькове задержали грузина: смотрите видео