В Харькове 19 ноября сообщили о минировании сервисного центра МВД. Правоохранители сейчас проверяют информацию.

Сообщается, якобы взрывчатка была в 2 административных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На место прибыли полицейские и взрывотехники.

Осуществили осмотр помещений и прилегающей территории, а также провели эвакуацию граждан,

– говорится в сообщении.

Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий является сервисный центр Министерства внутренних дел, расположенный на улице Шевченко.

Примечательно, что сообщение о вероятном минировании поступило в дежурную часть полиции около 9:15. Но на сайте Нацполиции отмечается, что по состоянию на 12:01 следственно-оперативная группа все еще проверяет информацию.

Позже Нацполиция в Харьковской области сообщила, что правоохранители не нашли взрывчатку.



Полиция ищет взрывчатку / Фото Нацполиции

Фейковые минирования

16 ноября сообщили о минировании ЦУМа в Киеве. Правоохранители взрывчатку не нашли.

13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.

3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус" в Киеве, но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.

Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.

Интересно! В Киеве 16 ноября задержали гражданина США за телефонный терроризм. На днях он с мобильного сообщил о минировании здания ГБР. Взрывчатку тогда не обнаружили, но нашли "минера". Задержанному 36 лет – он родился во Львовской области, но имеет паспорт гражданина США.