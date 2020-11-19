В Харькове в здании МВД искали взрывчатку: не нашли
В Харькове 19 ноября сообщили о минировании сервисного центра МВД. Правоохранители сейчас проверяют информацию.
Сообщается, якобы взрывчатка была в 2 административных зданиях. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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На место прибыли полицейские и взрывотехники.
Осуществили осмотр помещений и прилегающей территории, а также провели эвакуацию граждан,
– говорится в сообщении.
Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий является сервисный центр Министерства внутренних дел, расположенный на улице Шевченко.
Примечательно, что сообщение о вероятном минировании поступило в дежурную часть полиции около 9:15. Но на сайте Нацполиции отмечается, что по состоянию на 12:01 следственно-оперативная группа все еще проверяет информацию.
Позже Нацполиция в Харьковской области сообщила, что правоохранители не нашли взрывчатку.
Полиция ищет взрывчатку / Фото Нацполиции
Фейковые минирования
- 16 ноября сообщили о минировании ЦУМа в Киеве. Правоохранители взрывчатку не нашли.
- 13 ноября полиция перекрыла все проходы в Верховную Раду. В СМИ писали, что здание заминировали. Полиция проверила – это фейк.
- 3 ноября, неизвестный сказал, что заложил взрывчатку в ТРЦ "Глобус" в Киеве, но ничего подозрительного правоохранители так и не нашли.
- Также 3 ноября вечером из-за фейкового минирования была закрыта станция "Крещатик", что спровоцировало транспортный коллапс в столице Украины.
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