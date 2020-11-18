На Харьковщине группа людей терроризировала местных жителей: угрожали смертью
СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые на Харьковщине давали людям деньги в долг. По возвращении суммы они требовали проценты, якобы накопленные во время пользования деньгами.
Размер так называемых процентов превышал сумму кредита в несколько раз. Об в фейсбуке сообщил спикер СБУ Харьковской области Владислав Абдула.
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Злоумышленники запугивали людей
В случае неуплаты "процентов" злоумышленники привлекали местных криминалов. Те оказывали физическое и психологическое давление на жертв и членов их семей. В частности, они угрожали убийством, избиением и похищением людей.
В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 тысяч гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой,
– рассказал Абдула.
Предполагаемых злоумышленников задержали
Во время получения части "долга" в размере 6 тысяч долларов правоохранители задержали организатора преступной группы.
Сейчас полицейские решают вопрос относительно сообщения злоумышленникам подозрения в совершении преступления.
На Харьковщине группа людей терроризировала местных жителей
На Харьковщине СБУ задержала группу злоумышленников
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