На Харьковщине избили экс-министра Игоря Швайку: фото
В Харьковской области 26 октября неизвестные напали на Игоря Швайку возле его собственного дома. Нападавшие избили битами бывшего министра аграрной политики и продовольствия.
К дому подъехала машина, из нее вышли двое в масках с битами и напали на экс-министра. Он жив, но получил травмы головы. Об инциденте рассказал сам Швайка в фейсбуке.
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Инцидент произошел, когда Швайка копал участок за забором, где планирует посадить траву. "Хорошее" начало рабочей недели...,
– иронизирует политик.
Помощь ему оказали в Люботинской больнице – "голову зашили".
Кто такой Игорь Швайка?
Украинский политик. Бывший народный депутат (2012-2014 годы). После Революции Достоинства по квоте ВО "Свобода" был назначен министром аграрной политики, хотя никогда не работал в этой области. После работы в правительстве баллотировался на пост мэра Харькова, а также шел в народные депутаты. В 2020 году, после очередного поражения на выборах, Швайка вышел из рядов этой партии. Женат в пятый раз. Имеет 6 детей – 2 сыновей и 4 дочерей.