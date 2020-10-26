В Харьковской области 26 октября неизвестные напали на Игоря Швайку возле его собственного дома. Нападавшие избили битами бывшего министра аграрной политики и продовольствия.

К дому подъехала машина, из нее вышли двое в масках с битами и напали на экс-министра. Он жив, но получил травмы головы. Об инциденте рассказал сам Швайка в фейсбуке.

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Инцидент произошел, когда Швайка копал участок за забором, где планирует посадить траву. "Хорошее" начало рабочей недели...,

– иронизирует политик.

Помощь ему оказали в Люботинской больнице – "голову зашили".