На Харьковщине кандидат на пост Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Активисты уже обратилась в полицию.

Что известно о бесплатных ИФА-тестах от Константина Жидкова

Кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии "Слуга народа" Дмитрий Дончак в Фейсбуке разместил объявление о бесплатном тестировании. Оно проходило по инициативе и поддержке кандидата на пост Дергачевского городского головы Константина Жидкова. Об этом сообщает общественная организация "Опора".

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В объявлении написано, что тесты будут делать в городе Дергачи, селе Цуповка, поселках Прудянка и Слатино.

Скриншот сообщения Дмитрия Дончака

В социальных сетях появились фотографии людей, сдающих кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе. На транспортном средстве размещена агитационная надпись "Объединенная община – единая команда. За Жидкова".

Сам Жидков в своем комментарии к сообщению главы Дергачевской РГА Владимира Усова заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и даже опубликовал квитанцию.

В то же время в "Опоре" заявили, что их представители обратились в полицию для проверки указанных фактов о наличии в них признаков косвенного подкупа избирателей.

Что говорит Жидков

Кроме того, активисты обратились за комментарием к самому Жидкову. Но он, как только он дослушал вопрос, молча положил трубку. Больше на звонки кандидат в мэры не отвечал.

Фотографии с места проведения бесплатного ИФА-тестирования на Харьковщине / Фото Виктории Данилов