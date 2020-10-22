В Харьковской области посмертно наградили семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш. Медали "За образцовую службу Украине" вручили родным погибших.

Посмертное награждение состоялось 21 октября в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата, сообщает Армія Іnform.

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За самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью "За образцовую службу Украине" семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш,

– говорится в сообщении.

Государственные награды родным погибших летчиков вручил начальник штаба – первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.

После награждения присутствующие почтили память военных, погибших в авиакатастрофе, минутой молчания.

Обратите внимание! Единственный уцелевший в авиакатастрофе Вячеслав Золочевский получил 15 октября медаль "За воинскую службу Украине". Парень до сих пор лечится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Но его самочувствие улучшается. Всю информацию о катастрофе Ан-26 под Чугуевом – читайте по ссылке.

Посмертное награждение членов экипажа самолета Ан-26Ш фото Армія Іnform