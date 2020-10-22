На Харьковщине посмертно наградили членов экипажа самолета Ан-26Ш: трогательные фото
В Харьковской области посмертно наградили семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш. Медали "За образцовую службу Украине" вручили родным погибших.
Посмертное награждение состоялось 21 октября в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата, сообщает Армія Іnform.
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За самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью "За образцовую службу Украине" семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш,
– говорится в сообщении.
Государственные награды родным погибших летчиков вручил начальник штаба – первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.
После награждения присутствующие почтили память военных, погибших в авиакатастрофе, минутой молчания.
Посмертное награждение членов экипажа самолета Ан-26Ш фото Армія Іnform