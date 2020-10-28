В Харьковской области 28 октября произошел взрыв газа на территории газоперерабатывающей станции. Арсен Аваков отметил, что трагедия случилась в селе Березовское Дергачевского района. Министр подтвердил данные о погибших и пострадавших.

Актуальную информацию о трагедии на Харьковщине рассказал на заседании Кабмина глава МВД Украины Арсен Аваков, пишет 24 канал.

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По его словам, взрыв газа произошел на газораспределительной станции в селе Березовское Дергачевского района.

К сожалению, погибли два человека, тела, под завалами. Еще восемь человек пострадали – их госпитализировали,

- отметил Аваков.

Он добавил, что в 13:30 удалось потушить пожар, который начался в результате взрыва. Сейчас на месте работают полиция и спасатели.

Что известно о взрыве газа на Харьковщине

Инцидент произошел примерно в 11:35 28 октября.

Взрыв газа частично разрушил здание газорегуляторного пункта.

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Взрыв газа произошел в селе Березовское: смотрите карту