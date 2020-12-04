В Харьковской области недалеко от Чугуева 3 декабря произошло ДТП. В рейсовый автобус врезался автомобиль Fiat. В результате столкновения пострадали все, кто находился в салоне микроавтобуса. Пассажиры рейсового автобуса и водитель повреждений не получили.

Авария произошла на перекрестке когда автобус шел на поворот. Отмечается, что он пропускал встречные машины. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Fiat врезался в автобус Neoplan со всей силы – в салоне находились 4 пассажира и водитель. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пассажиры рейсового автобуса и водитель не пострадали.

ДТП произошло на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" в 18:08 вечера. По факту аварии правоохранители открыли дело.

Последствия ДТП в Харьковской области / Фото Нацполиции

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.