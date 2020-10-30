В Харьковской области 30 октября 9-летний мальчик пострадал от взрыва. Ребенок играл в частном дворе и получил тяжелые травмы.

От взрыва неизвестного предмета у ребенка появились рваные раны щеки, голени и пальцев. А еще, к сожалению, мальчик потерял правую кисть. Это произошло в селе Коробочкино, сообщает полиция Харьковской области.

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Очевидно, что ребенок нашел какой-то "интересный" предмет и, не понимая всю опасность, бросил его в забор. Также рассматривается вариант, что мальчику кто-то дал в руки что-то опасное.



Место взрыва / Фото Нацполиции

Полиция выясняет, что могло взорваться и почему так произошло, что в руках ребенка был такой опасный предмет.

Правоохранители открыли дело по нескольким статьям: