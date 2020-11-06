В Харькове перед судом предстанет руководитель реабилитационного учреждения. Его обвиняют в насильственном удержании пациентов. У людей отбирали деньги, мобильные телефоны и лекарства. А тех, кто хотел уйти – били.

У заведения не было лицензии и специального оборудования для реабилитации таких людей, но услуги были платными. Эту историю рассказывают на сайте Харьковской областной прокуратуры.

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Людей, страдающих алкоголизмом или же наркоманией, часто пытаются вылечить "богом". Вот и это заведение принадлежало к "протестантской религиозной общине харизматического направления". Так реабилитационный центр охарактеризовали в прокуратуре.

Но его пациенты становились фактически заложниками – их силой удерживали и не позволяли общаться с близкими и родственниками.

У больных забирали деньги, документы и даже лекарства. Если кто-то пытался убежать – ловили и били.

Правоохранители освободили из "плена" 7 пациентов.



Так выглядит место, где их удерживали / Фото Харьковской областной прокуратуры

Все причастные к преступлению арестованы. Руководителю и одному из его подчиненных "светит" до 5 лет законного "плена" – тюрьмы. Правда, санкция статьи предусматривает и ограничение свободы на такой же срок. Последнее слово в деле "скажет" правосудие.