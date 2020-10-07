В Основянском районе Харькова 7 октября вспыхнул пожар. Впоследствии огонь перекинулся на дома неподалеку. В результате пострадала крыша одного из них.

Пожар возник около 13:30. Загорелся камыш и из-за сильного ветра огонь распространился на поселок. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Площадь возгорания составила около 15 – 20 гектаров. В результате сгорел 1 дом и 2 хозяйственные постройки. На место возгорания направили 13 автомобилей, 3 автоцистерны лесничеств, 3 водовоза и пожарный поезд.

К счастью, пострадавших нет. Пожар локализовали. Сейчас чрезвычайники продолжают тушить очаги возгораний.

Почему возник пожар

В ГСЧС предполагают, что мог загореться мусор, лежавший неподалеку от камыша. Кроме этого, не исключают и версию поджога.

Обратите внимание! В конце сентября на Луганщине вспыхнули масштабные лесные пожары. Впоследствии они перекинулись на деревни. Местных жителей пришлось эвакуировать. В результате пожаров погибли 11 человек.

Пожар на Харьковщине, видео:

Пожар на Харьковщине / Фото из телеграм-канала​"Труха"

Пожарище на месте пожара​ / Фото "Суспільне"

Пожарные работают на месте​ / Фото "Суспільне"