На Харьковщине вспыхнул пожар: огонь перекинулся на дома людей – видео, фото
В Основянском районе Харькова 7 октября вспыхнул пожар. Впоследствии огонь перекинулся на дома неподалеку. В результате пострадала крыша одного из них.
Пожар возник около 13:30. Загорелся камыш и из-за сильного ветра огонь распространился на поселок. Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе ГСЧС.
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Площадь возгорания составила около 15 – 20 гектаров. В результате сгорел 1 дом и 2 хозяйственные постройки. На место возгорания направили 13 автомобилей, 3 автоцистерны лесничеств, 3 водовоза и пожарный поезд.
К счастью, пострадавших нет. Пожар локализовали. Сейчас чрезвычайники продолжают тушить очаги возгораний.
Почему возник пожар
В ГСЧС предполагают, что мог загореться мусор, лежавший неподалеку от камыша. Кроме этого, не исключают и версию поджога.
Пожар на Харьковщине, видео:
Пожар на Харьковщине / Фото из телеграм-канала"Труха"
Пожарище на месте пожара / Фото "Суспільне"
Пожарные работают на месте / Фото "Суспільне"