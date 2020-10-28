В Харьковской области 28 октября произошел взрыв на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще 9 – получили ранения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва в Дергачевском районе, сообщает полиция Харьковской области.

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Взрыв произошел около 11:35 28 октября. ГСЧС в Харьковской области отмечает, что в результате взрыва произошло частичное разрушение здания газорегуляторных пунктов и возгорание газа.

На место взрыва срочно выехали спасатели, правоохранители, следственно оперативная группа и руководство Дергачевского отделения полиции.

Известно, что причиной инцидента стал взрыв газа. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и причины того, что произошло.

Два человека погибли на месте инцидента в результате самого взрыва. Еще 9 человек пострадали – их с разной тяжести травмами госпитализировали.

Взрыв на газоперерабатывающей станции в Харьковской области: смотрите фото