Женщина, авто которой упало в реку на набережной Харькова, работает в ведомстве, которое занимается спасением людей. 20 октября ей самой понадобилась помощь коллег.

Уже после того, как инцидент с затонувшим автомобилем стал самой популярной темой для обсуждения в соцсетях, некоторые СМИ сообщили о том, что Kia уже выставили на продажу. Это не соответствует действительности, поскольку объявление о реализации этой машины давали еще в октябре 2019 года. Сейчас оно числится удаленным.

Сведения о владелице KIA Sorento, которой очень не повезло отправить кроссовер в полет, опубликовали в телеграме "Труха Харьков".

Смотрите также Новая Русалочка: в Харькове джип упал в реку – его водитель стала мемом

По данным журналистов, женщиной, которую окрестили "харьковской русалочкой", оказалась Анна Сичкарь. Она занимает должность начальника юридического сектора ГСЧС в Харьковской области.

В декларации не значится

Согласно открытым данным, в электронной декларации за 2019 год никаких сведений о внедорожнике у Сичкарь нет. Дополнений об изменении материального состояния в этом году она также не вносила. Поэтому вполне возможно, что официально машина оформлена на другого человека.

Авто не продается

Уже после того, как инцидент с затонувшим автомобилем стал самой популярной темой для обсуждения в соцсетях, некоторые СМИ сообщили о том, что Kia уже выставили на продажу. Это не соответствует действительности, поскольку объявление о реализации этой машины давали еще в октябре 2019. Сейчас оно числится удаленным.



Авто "харьковской русалочки" не продается. Пока что / Скриншот сайта Autoria

Машину уже вытащили

Сейчас Sorento работницы ГСЧС уже вытащили из реки с помощью крана. Машину ждет либо сверхсерьезный ремонт, либо продажа на разборку. Впрочем, машины с аналогичными повреждениями, которые фактически уже не подлежат ремонту, в Украине действительно могут продаваться как "новенькие".



Kia вытащили из реки / Фото из соцсетей