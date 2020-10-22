В Харьковской области хотели провести незаконный референдум на местном уровне. Его проведение было запланировано перед местными выборами.

На это мгновенно отреагировали в СБУ. Незаконный референдум там назвали попыткой захвата власти на местном уровне.

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Дело в том, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел.

Путем проведения референдума депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.

22 октября начались работы комиссий по проведению местного референдума. В то же время СБУ начала неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к организации референдума, а также – изъятие вещественных доказательств.

По факту преступления уже открыто уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства". Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

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