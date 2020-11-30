Полицейские раскрыли сразу три угона машин, которые произошли 29 ноября в Краснокутском районе Харьковской области. По данным следователей, "УАЗ", "ВАЗ-2121" и Volkswagen Transporter лишь за одни сутки похитил 14-летний парень.

О достаточно серьезных преступлениях, которые, вероятно, совершил несовершеннолетний, сообщили в полиции Харьковской области. Сам злоумышленник объяснил правоохранителям, что хотел таким образом научиться управлять автомобилем.

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Не удивительно, что у школьника ничего не получилось, а все три машины он разбил.

Забор, и 2 дерева

Как говорят правоохранители, сначала парень похитил "УАЗ". Но далеко на нем не уехал. В нескольких метрах от места парковки машины он выехал с проезжей части и врезался в забор.



"УАЗ" остановило дерево / Фото пресс-службы полиции Харьковщины

Затем, по данным уголовного дела, парень пошел к "ВАЗ-2121" с прицепом, на котором снес забор уже соседнего дома и остановился после удара в дерево.

Следующим от рук юного злоумышленника пострадал Volkswagen Transporter, который также врезался в дерево.



Микроавтобус протаранил забор и влетел в дерево / Фото пресс-службы полиции Киева

Копы говорят, что все транспортные средства находятся у их законных владельцев. Однако ремонт автомобилей обойдется в немалые суммы.

Как накажут школьника

По факту угона автомобилей следователи открыли уголовное дело. Его санкция предусматривает наказание в виде 5 лет тюрьмы. Впрочем, суд может учесть возраст нарушителя и заменить пребывание в тюрьме на условное.