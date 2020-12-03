Новым генсеком ОБСЕ станет немецкий дипломат Хельга Шмидт
Совет министров ОБСЕ планирует провести ряд кадровых назначений в руководстве Организации. В частности, новым генеральным секретарем станет опытный немецкий дипломат Хельга Шмидт.
О кадровых назначениях, которые на этой неделе планирует провести ОБСЕ, рассказал действующий глава безопасности Организации Эди Рама на заседании министров. Об этом сообщает 24 канал.
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Кого назначат в ОБСЕ:
- Хельга Шмидт (Германия) – генсек ОБСЕ,
- Матео Микаччи (Италия) – директор Бюро демократических институтов и прав человека,
- Тереза Рибейра (Испания) – руководительница по вопросам свободы СМИ,
- Кайрат Абдахманов (Казахстан) – верховный комиссар по вопросам нацменьшинств.
Кто такая Хельга Шмидт
Это известный немецкий дипломат, которая работала в Министерстве иностранных дел Германии более 10 лет. Впоследствии начала работу в органах Европейского Союза.
В 2016 году Хельга Шмидт работала в должности генерального секретаря Европейской службы внешних связей.
Что известно об ОБСЕ?
Организация безопасности и сотрудничества в Европе – это орган, который занимается вопросами конфликтов, соблюдения прав людей и тому подобное. В него входят все государства Европы, США, Канада и несколько государств северной Азии.
Украине Организация известна благодаря посредничеству в войне на Донбассе между Украиной и Россией. Впрочем, многие политики скептически относятся к роли ОБСЕ. Мол, толку от ее деятельности – никакого.
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