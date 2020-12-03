Совет министров ОБСЕ планирует провести ряд кадровых назначений в руководстве Организации. В частности, новым генеральным секретарем станет опытный немецкий дипломат Хельга Шмидт.

О кадровых назначениях, которые на этой неделе планирует провести ОБСЕ, рассказал действующий глава безопасности Организации Эди Рама на заседании министров. Об этом сообщает 24 канал.

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Кого назначат в ОБСЕ:

Хельга Шмидт (Германия) – генсек ОБСЕ,

Матео Микаччи (Италия) – директор Бюро демократических институтов и прав человека,

Тереза ​​Рибейра (Испания) – руководительница по вопросам свободы СМИ,

Кайрат Абдахманов (Казахстан) – верховный комиссар по вопросам нацменьшинств.

Кто такая Хельга Шмидт

Это известный немецкий дипломат, которая работала в Министерстве иностранных дел Германии более 10 лет. Впоследствии начала работу в органах Европейского Союза.

В 2016 году Хельга Шмидт работала в должности генерального секретаря Европейской службы внешних связей.