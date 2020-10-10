В Херсоне неизвестный устроил стрельбу: есть раненый
В Херсоне на набережной парка Славы ночью 9 октября произошло стрельба. В результате одного человека ранили.
Детали стрельбы
Около 22:30 в парке нашли окровавленного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
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Оказалось, что это был 35-летний житель Херсона. По предварительной информации, в мужчину несколько раз выстрелили из неизвестного оружия. Как сообщают местные СМИ, за жизнь раненого херсонца борются медики.
Что известно о стрелке
Раненый отметил, что к стрельбе может быть причастен человек, который ехал на иномарке с еврономерами.
На территории Херсона правоохранители ввели операцию "Сирена". Сейчас следователи разыскивают стрелка. Полиция уже открыла уголовное производство.
Место, где произошла стрельба: