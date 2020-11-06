Очередной коррупционер в погонах попался детективам ГБР 6 ноября во Херсоне. Задержали его с участием коллег-полицейских и прокуроров.

О разоблачении подозреваемого в коррупционном преступлении полицейского сообщили в Офисе генерального прокурора. Задержали копа во время получения им полной суммы взятки.

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Подозреваемый работает следователем Херсонского отдела полиции Главного управления Нацполиции региона. Поэтому, занимает практически серьезную должность.

За что требовал деньги

Как утверждают детективы ГБР, которые и расследуют дело взяточника, работник МВД обещал содействовать "клиенту" в возвращении ему арестованной квартиры. Свои услуги он оценил в 85 тысяч гривен, которые и получил.

Вскоре подозреваемому выбирать меру пресечения. Ему инкриминируют получение взятки. Если в суде вину следователя докажут, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Но в Украине привлечь к ответственности полицейского очень сложно. Обычно они сливают дела против себя или на стадии досудебного расследования, или же при рассмотрении в суде.