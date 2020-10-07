В поселке Каланчак Херсонской области 36-летняя местная жительница утопила в оросительном канале своего 4-летнего сына. У мальчика были тяжелые врожденные заболевания.

Поселок Каланчак на Херсонщине не может оправиться от трагедии. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Об исчезновении ребенка в полицию сообщил отец. Несмотря на то, что с семьей мужчина не жил, к сыну наведывался постоянно.

Богдан родился с недостатками и отставал в умственном развитии. Как выяснили правоохранители, мать мальчика, 36-летняя Раиса, убийство спланировала. Женщина с ребенком доехала рейсовым автобусом до оросительного канала, где и произошла трагедия.

Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством, и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала,

– сообщила пресс-секретарь полиции Херсонщины Татьяна Пшонь.

Односельчане не понимают, почему женщина так поступила. По их словам, Раиса была идеальной матерью, несмотря на то, что после развода больным ребенком занималась сама.

"Она жила только для ребенка и с ребенком", – рассказала жительница поселка Каланчак Лина Белоброва.

Женщина успела устроить сына в детсад, но навещать его мальчик не смог.

Отец погибшего мальчика живет в соседнем селе. Говорить о случившемся ему трудно, поэтому к журналистам он не вышел. А вот бывшая теща обвиняет именно его в трагедии.

Женщина отметила, что мужчина кричал и употреблял нецензурные слова при ребенке. Кроме этого, иногда он употреблял силу в отношении мальчика.

Объяснение психологов

Психологи считают, что семье нужна была квалифицированная помощь. Но в сельской местности за ней обращаться не принято.

Когда у человека завершаются внутренние ресурсы, а внешних недостаточно, формируется сгущенное сознание, и тогда бывают случаи, когда мать накладывает на себя руки или даже способна убить ребенка,

– объяснила психолог Галина Колесниченко.

И добавила, особенно это касается незащищенных слоев и матерей, которые сами воспитывают детей с инвалидизирующим состоянием.

Что грозит женщине за убийство

Сейчас 36-летняя Раиса находится в следственном изоляторе, ей сообщили о подозрении. Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Если правоохранители докажут вину матери, за убийство 4-летнего сына ей грозит до 15 лет тюрьмы.