На Херсонщине 21-летний сын зарезал отца и нанес ножевые ранения матери. Трагедия произошла в одном из поселков Бериславского района.

Пострадавшая в окровавленной одежде смогла убежать от нападающего. Женщина рассказала, что парень убил отца и пытался зарезать ее. Соседи сразу вызвали полицию и скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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Женщину с многочисленными ножевыми ранениями доставили в реанимацию. Сейчас ее состояние уже удовлетворительное.

Полицейские обнаружили на месте происшествия тело 61-летнего хозяина. Мужчина умер от многочисленных ножевых ранений. Кроме этого, в доме были разбиты окна и разбросаны вещи.

Впоследствии правоохранители нашли окровавленную одежду, лежащую в 300 метрах от места убийства. Вещи принадлежали сыну пострадавших.

В семье ночью возник конфликт

Правоохранители выяснили, что ночью в доме случилась ссора между родителями и сыном. 21-летний парень нанес 4 удара ножом своему отцу и начал наносить колото-резаные раны матери. Однако женщина смогла убежать и позвать на помощь.

В это время злоумышленник специально разбросал в доме вещи, чтобы максимально инсценировать нападение на дом. Затем он переоделся и избавился от окровавленной одежды.

Что грозит подозреваемому

Через несколько часов после убийства полиция задержала подозреваемого члена семьи. Сейчас ему сообщено о подозрении по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.