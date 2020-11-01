В Херсонской области восстановили усадьбу-музей Остапа Вишни. Она расположена в селе Крынки, где часто находился юморист. В частности, там он написал свои знаменитые "Охотничьи усмешки".

Усадьбу, в которой обустроили музей, превратили в так называемую новостройку. Аутентичная хата оказалась на территории воинской части, туда посторонним нельзя, поэтому общедоступное здание возвели рядом. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

Интересно Во Львове презентовали Музей города в подземелье ратуши: фото и видео

Местные жители до сих пор помнят Остапа Вишню. По словам писателя Василия Чечина, он всегда вспоминает о том, как Вишня гулял со своей собакой и наслаждался красотой природы.

Экспонаты музея

В то же время все экспонаты являются настоящими, для музея-усадьбы Остапа Вишни их собирали всем селом. Среди известных вещей – отреставрированные стол и стул и пишущая машинка, которую подарили люди.



Экспонаты собирали всем селом / Скриншот с видео

Главным артефактом в коллекции является рукопись рассказа "Щука", которую крестьяне нашли в руинах старой усадьбы. Это произведение Остап Вишня написал именно в Крынках. В частности в музее есть весы, которыми он взвесил щуку и спиннинг, на который ее ловил. Крестьяне хранили и реставрировали экспонаты в ожидании появления музея.

В 2019 году жители села реставрировали уникальные фотографии с Остапом Вишней. Однако возвращать их было некуда, об этом из репортажа узнал столичный застройщик.



Жители села реставрировали уникальные фотографии / Скриншот с видео

Восстановление усадьбы

Новую усадьбу построили так же как было в соответствующем чертеже старой избы. Создатель усадьбы-музея Сергей Одарич отметил, что для постройки использовали натуральные материалы, которые использовали в течение 100 лет, в частности:

ракушечник,

штукатурку,

камыш,

дерево,

натуральные окна.



Новую усадьбу построили по чертежу старой хаты / Скриншот с видео

По его словам, окна вообще перенесли из прошлой усадьбы. В то же время в музее будут проводить литературные вечера и фестивали. Воссозданную усадьбу писателя застройщик подарил общине. Объект уже внесли в туристические маршруты.



В музее будут проводить литературные вечера / Скриншот с видео