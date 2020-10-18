Херсонский завод "Паллада" построит плавучий причал для нужд Военно-Морских сил Украины. Соответствующий контракт под свой августовский визит на Херсонщину обговаривал президент Владимир Зеленский.

Завод заключил контракт с Министерством обороны более чем на 23 миллиона гривен, об этом сообщил тамошний председатель ОГА Юрий Гусев.

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По его словам, эта сделка очень важна для "Паллады". Ведь завод в течение многих лет не получал государственных заказов.

"Я счастлив, что мы получили результат совместной работы, выполнив поручение президента и открыв новые возможности для завода, – подытожил глава Херсонской ОГА.

Что известно о заводе "Паллада"

"Паллада" специализируется на строительстве железобетонных композитных плавучих доков для обслуживания судов гражданского и военного флота.

Многие из этих плавучих доков являются уникальными и не имеют аналогов в мире. В 2011 году предприятие вошло в состав государственного концерна Укроборонпром.