За 30 гривен долга: на Херсонщине 24-летний мужчина убил товарища бутылкой
В Херсонской области суд вынес приговор жителю села Костогрызово Алешковского района. Он до смерти забил своего знакомого из-за долга в 30 гривен.
Само убийство произошло 19 мая в доме погибшего, сообщили в полиции Херсонской области. О преступлении копам сообщил местный житель.
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Когда правоохранители приехали на место, они обнаружили труп 40-летнего хозяина дома. А в соседней комнате находился сам подозреваемый.
Что известно об убийстве мужчины из-за долга в Херсонской области
24-летний знакомый погибшего был нетрезв. Он признался копам в совершении преступления. По его же словам, за несколько дней до убийства он дал товарищу 30 гривен на приобретение водки.
Водку мужчина не купил, а деньги потратил. Именно этот факт разгневал молодого человека, и он пошел ругаться.
Конфликт быстро перешел из словесного в драку, а юноша жестко избил оппонента разбитой бутылкой.
Ранения потерпевшего оказались не совместимыми с жизнью, поэтому он скончался на месте.
Уже после этого гость попросил соседа погибшего вызвать скорую.
После задержания подозреваемый находился под стражей, а следователи собирали доказательства причастности мужчины к преступлению.
Суд признал убийцу виновным и избрал ему наказание в виде 10 лет и 2 месяцев заключения.
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