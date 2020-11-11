ЧП произошло на трассе Николаев — Херсон 11 ноября. Нетрезвый мужчина, который подсел в рейсовый автобус Одесса — Каховка, заявил о намерении взорвать транспортное средство.

Злоумышленник потребовал от водителя остановить автобус, а также угрожал применить взрывчатку, если его требования не выполнят, сообщили в полиции Херсонской области. Таким образом он отреагировал на замечание водителя.

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Сколько человек находилось в салоне автобуса, неизвестно.

Грозил порезать себя

По данным правоохранителей, мужчина был нетрезв и мешал водителю управлять транспортным средством. Когда его попросили не отвлекать водителя, он объявил о захвате автобуса, достал нож и стал угрожать, что нанесет себе повреждения.

Заложники смогли вызвать полицию, а патрульные довольно быстро добрались до места инцидента.

Полицейские разоружили дебошира и задержали его. Им оказался 47-летний бездомный.

Если суд признает вину мужчины, следующие 2 – 6 лет он может провести в тюрьме.