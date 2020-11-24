В одном из супермаркетов сети "Сильпо", который расположен в ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, произошел курьезный случай. Человек в плавках и шапочке для плавания нырнул в аквариум в рыбном отделе. Его уже разыскивает полиция.

Парня хотят наказать за мелкое хулиганство. Видео инцидента в супермаркете появилось в соцсети.

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► Что известно о незнакомце в аквариуме

Удалось выяснить, что человек, который искупался в аквариуме, на самом деле блогер-пранкеры Михаил Шаталов. Он снимает шуточные видео, где разыгрывает людей и показывает их реакцию. Событие в супермаркете тоже было для него "развлекательным контентом".

Стоит отметить, что за блогером следят в инстаграми больше 255 тысячи человек.

► Как он прокомментировал свои действия

Сам Шаталов на своей странице в инстаграми сказал, что охранники "крутые, узнали его и отпустили". Своим подписчикам, которые не оценили "шутки", также ответил.

"Те, кто пишет, что я издевался над рыбой – нет, друзья. Я наоборот ее спас. Теперь ее не будут покупать и она хоть немного поживет", – сказал Шаталов.

Шаталов прокомментировал ныряние в аквариум: видео

► Парня разыскивают полицейские

О том, что мужчину ищут правоохранитеи, сообщило местное издание "Кавун.city". Как рассказал представитель пресс-службы полиции Херсонщины Виталий Байдаров, пранкера хотят обвинить в мелком хулиганстве. Ему грозит штраф в размере до 199 гривен.