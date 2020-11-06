На днях в украинский прокат вышла лента "Ведьмы" оскароносного Роберта Земекиса. Фильм привлекает внимание звездным актерским составом и рекомендуется для семейного просмотра.

Сайт 24 канала подготовил обзор этой ленты.

Читайте также Фильм "Ведьмы" отметился скандалом: почему ленту остро раскритиковали

По сюжету, маленький Чарли теряет родителей и его опекуном становится бабушка – мудрая женщина, которая знает все о ведьмах – лысых существах с длинными руками-лапами, обрубками вместо ног и желанием уничтожить всех детей. Когда мальчик встречает в местном магазине барышню со змеей и конфетой-приманкой, становится ясно: за ними следят.

Итак, чтобы спастись от злых чар, бабушка с внуком переезжают в роскошный отеля, куда якобы ведьмы точно не сунутся: как говорит история, они трогают лишь обездоленных детей из бедных районов. Однако, по стечению обстоятельств, именно в это время в отеле должно состояться собрание благотворителей. То есть "благотворительниц" – с улыбками до самых ушей (буквально), аллергией на чеснок и вычурным акцентом. Во главе группы – Верховная Ведьма, которая, как узнаем позже, собрала здесь свой клан не просто так, а чтобы презентовать коварный план по превращению ненавистных им детей всей планеты в мышек.



События происходят в 60-х / кадр из фильма

Фильм "Ведьмы" снят по мотивам романа Роальда Дала. Главная героиня – Энн Хэтэуэй – прекрасно вжилась в роль руководительницы ведьм и ей, без сомнения, удалось приковать к себе все внимание зрителей. Безупречная мимика актрисы захватывает и страшит одновременно – идеально, как для "хэллоуинского" фильма. Актриса предстала в новом для себя образе и, стоит отметить, справилась с ним на 10/10.

Создателям полностью удалось передать атмосферу тех времен: музыка, наряды, диалоги героев и интерьер домов переносят нас в Америку конца 60-х. Яркий грим и костюмы цепляют, тогда как гипертрофированная игра актеров немного отталкивает.

Прослеживается, что здесь имели целью в меру повеселить и пощекотать нервы зрителям, однако в целом картина – слабая по эмоциям. Некоторые шутки звучат скорее нелепо, чем смешно. Не пожалели и спецэффектов, часть из которых – действительно жуткие, как для по сути детского фильма.



Ведьмы выглядят действительно устрашающе

Все время юным зрителям пытаются донести вполне понятную мораль: не важно, какой ты снаружи, главное – что внутри.

В целом, фильм стоит просмотра под Хэллоуин с детьми (12+) хотя бы из-за мощного актерского состава и собственно сюжета, но ожидать чего-то "сверх" от ленты, все же, не нужно.

Смотрите трейлер фильма: