Более полвека назад для очередной высадки людей на Луну NASA отправило на спутник космический корабль "Аполлон-13". Однако он вошел в историю не благодаря успешному выполнению миссии, а из-за аварии, которая едва не превратилась в одну из крупнейших космических катастроф.

В течение 4 дней экспедиции члены экипажа этого корабля боролись за свои жизни. Больше об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Подготовка к запуску "Аполлон-13"

"Аполлон-13" – третий летательный аппарат из одноименной серии космических кораблей. Для ответственной миссии, которая заключалась в высадке экипажа на Луну и изучения лунного кратера Фра Мауро были отобраны 3 пилотов.

Командиром "Аполлона-13" стал опытный астронавт Джеймс Артур Ловелл. Для него это была уже 4 космическая миссия, и, в частности, 2 путешествие на Луну.

Для двух других членов экипажа – Джона Свайгерта и Фреда Хейза – полет в открытый космос был дебютом.



Экипаж космического корабля "Аполлон-13" / Фото NASA

"Аполлон-13" состоял из 3 основных модулей:

командного;

служебного;

лунного.

Запаса еды и воды было с расчетом на полет продолжительностью 14 дней.

Миссия стартовала 11 апреля 1970 года. Первые 2 суток на борту корабля прошли по плану. Внештатных ситуаций не возникало, и даже после выхода на орбиту и плановой проверки системы никаких проблем обнаружено не было.

На 3 день путешествия пилоты решили провести прямую трансляцию и показать телезрителям, как живут астронавты во время выполнения миссии.

В течение всего времени за полетом "Аполлона-13" пристально следили не только заинтересованные фанаты, но и операторы из космического центра в городе Хьюстон. Вдруг они заметили колебания в показателях датчиков уровня кислорода и водорода, которые были в баках служебного модуля.



Центр управления полетом "Аполлон-13" / Фото NASA

Масштабная авария на космическом корабле

Специалисты дали экипажу указание перемешать их содержание, ведь в условиях невесомости жидкость могла расслоиться. Выполнять задачи взялся пилот Джон Свайгерт, однако уже через 16 секунд на борту раздался громкий взрыв, который заставил содрогнуться весь корабль.

Сначала командир судна подумал, что в модуль попал метеорит. Пульт управления указывал на стремительное падение напряжения на борту. Кораблем трясло, пилоту не удавалось его обуздать даже после перехода на ручное управление.

Ловелл выглянул в боковой иллюминатор и увидел, что из служебного отсека выходит облако газа. В то же время в одном из кислородных баков стремительно падал уровень.

Обратите внимание! Согласно расчетам, кислородный бак должен опустеть уже через несколько часов. Таким образом система переключилась на использование кислорода с другой бака, который предназначался для поддержания жизни членов экипажа во время возвращения на Землю.

Стало понятно, что в служебном отсеке взорвался кислородный бак. Тогда командир Ловелл сказал операторам центра управления полетом фразу, которая впоследствии стала известной на весь мир: "Хьюстон, у нас проблема".

Высадка пилотов на Луну автоматически отменялась. Теперь основной задачей для экипажа было сохранить свою жизнь, а для специалистов на Земле – придумать план безопасного возвращения астронавтов.

Экипажу пришлось тесниться в небольшом модуле "Аквариус"

Через некоторое время было решено использовать спасательную лодку – лунный модуль «Аквариус». Несмотря на то, что он не был предназначен для длительного использования, запасов на нем было рассчитано на обеспечение жизнедеятельности только 2 человека в течение 53 часов.

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Но, поскольку другого выхода у команды не было, на "Аквариус" пришлось одновременно тесниться 3 астронавтам. Таким образом время для их спасения сократился до 36 часов, после этого пилоты просто бы задохнулись из-за накопления в кабине углекислого газа.

Условия пребывания на небольшом модуле тоже были экстремальными. Для экономии электроэнергии пришлось выключить отопление, поэтому температура внутри достигала всего 11 градусов по Цельсию. Пилоты не имели теплой одежды, а из-за нехватки пространства даже не могли согреться с помощью физических упражнений. Кроме того, приходилось экономить запасы воды.



Джон Свайгерт в холодном командном модуле / Фото NASA

План спасения астронавтов "Аполлон-13"

В это время в Хьюстоне активно обсуждали возможные решения для спасения экипажа. В конце концов был составлен план, который заключался в том, чтобы облететь Луну и по траектории "восьмерки" вернуть корабль на Землю.

Приводнение летательного аппарата эксперты запланировали в Тихом океане. Такой вариант был лучшим, однако времени для его воплощения было у астронавтов недостаточно. Команда рисковала не дожить до момента приводнения и задохнуться.

Тогда специалист по системам жизнеобеспечения придумал, как пилоты могут из подручных средств смастерить переходник для транспортировки из лунного модуля углекислого газа. Конструкция состояла из различных частей корабля и предметов потребления, выглядела не лучшим образом, но главное – была действенной, и у команды появился шанс на спасение.



Специалист показал переходник для транспортировки из лунного модуля из подручных средств / Фото NASA

14 апреля 1970 года корабль облетел Луну и направился домой. Уставшие испытаниями пилоты были вынуждены пройти еще один сложный этап миссии – правильно скорректировать траекторию и войти в атмосферу Земли.

К счастью, дальнейшие действия прошли без осложнений. 17 апреля в 18:07 остатки "Аполлона-13" благополучно приводнились, и всех членов экипажа были отправлены самолетом в Гонолулу.



Приводнение корабля "Аполлон-13" / Фото NASA

После такого сложного испытания пилотов космического корабля, а также представителей наземных служб Хьюстона за профессиональную работу было награждено высшей гражданской наградой США – "Медалью свободы".