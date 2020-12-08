Эпическая история произошла ночью 7 декабря. Около 1: 00 ночи 24-летняя жительница Славуты и ее знакомая решили воспользоваться услугой "Трезвый водитель" и вызвала таксиста, который должен был довезти ее домой.

Таксист отвез женщину и ее подругу домой, но ключи от машины отдавать отказался, сообщили в полиции Хмельницкой области. Зато злоумышленник поехал кататься по городу.

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Нарушителя нашли в Славуте, а Volkswagen Passat передали заявительнице.

Нетрезвый драйвер

Как утверждают следователи, на вызов "трезвого водителя" к женщине прибыл 31-летний местный житель. Он сел за руль иномарки и ловко выполнил свою работу. Из-за чего потом мужчина решил украсть чужую машину, неизвестно.

Когда же патрульные задержали злоумышленника, они увидели, что водитель имеет явные признаки опьянения. Проходить тест на драгере он отказался, что задокументировали копы.

Обычно в суде подобные протоколы служители Фемиды рассматривают не в пользу водителя, поэтому, вполне вероятно, его могут лишить прав.

Уголовное дело

По факту незаконного завладения транспортным средством следователи открыли уголовное производство. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 3 до 5 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.