В Хмельницкой области правоохранители задержали воров, которые в пятницу 27 ноября, обокрали в Каменце-Подольском мужчину из Днепра. В его сумке было свыше 700 тысяч гривен.

Преступники не успели их потратить или же убежать далеко. Их "накрыли" в отеле в Волочиском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Хмельницкой области.

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Обстоятельства преступления

Злоумышленники совершили кражу на стоянке одного из гипермаркетов Каменца-Подольского, после чего сразу же покинули город. Правоохранители благодаря записям камер наблюдения вычислили, на каком автомобиле передвигались подозреваемые, и менее чем за сутки задержали воров.

Преступление произошло в минувшую пятницу, 27 ноября. Этот день злоумышленники выбрали не случайно, потому что в так называемую "Черную пятницу" вблизи гипермаркетов потенциальных жертв гораздо больше.

Внимание воров привлекла машина с днепровскими номерами. Они дождались, пока водитель и пассажир зайдут внутрь гипермаркета. Тогда один из задержанных с помощью сканера открыл транспортное средство, в салоне автомобиля он обнаружил сумку с деньгами, из которой похитил более 730 тысяч гривен.



Украденные деньги вернут владельцу / Фото Нацполиции

После этого его сразу же подобрал сообщник, который был на автомобиле, и мужчины покинули город.

Что грозит ворам?

Полиция установила личности нарушителей – ими оказались 55-летний житель Каменец-Подольского и 54-летний львовянин. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.