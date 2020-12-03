На Хмельнитчине чиновник ГСЧС убил человека: был пьян и сел за руль
В Хмельницкой области 2 декабря чиновник ГСЧС в нетрезвом состоянии сбил пешехода насмерть. Драгер показал 2,18 промилле. Это произошло в поселке Белогорье.
Водитель не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги. В результате ДТП мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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За рулем Fiat был начальник Государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС в Хмельницкой области. Его уже задержали. Мужчине грозит тюрьма от 3 до 8 лет. Также заберут "права" на 3 года.
Трагедия произошла в вечернее время / Фото ГБР
Дело будут вести следователи Государственного бюро расследований.
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