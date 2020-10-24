На Хмельнитчине в ДТП погибли двое подростков
В городе Волочиск Хмельницкой области вечером 23 октября столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101. В одной из машин находились двое подростков.
Что известно о ДТП
Авария произошла на улице Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Читайте также В центре Киева Audi на бешеной скорости влетела в дом: есть пострадавшие – фото
На место аварии сразу прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц чрезвычайники вытащили из авто двоих пассажиров. После этого водителя ВАЗа и пострадавших доставили в карету "скорой" и отвезли в Волочискую центральную райбольницу.
К сожалению, в медучреждении подростки умерли. Им было по 14 и 15 лет.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Заметим, Кабмин 21 октября одобрил Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2024 года. Согласно ее проекту, количество смертей в ДТП должно снизиться на 30%.
Примерное место ДТП: