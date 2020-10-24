В городе Волочиск Хмельницкой области вечером 23 октября столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101. В одной из машин находились двое подростков.

Что известно о ДТП

Авария произошла на улице Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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На место аварии сразу прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц чрезвычайники вытащили из авто двоих пассажиров. После этого водителя ВАЗа и пострадавших доставили в карету "скорой" и отвезли в Волочискую центральную райбольницу.

К сожалению, в медучреждении подростки умерли. Им было по 14 и 15 лет.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Заметим, Кабмин 21 октября одобрил Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2024 года. Согласно ее проекту, количество смертей в ДТП должно снизиться на 30%.

Примерное место ДТП: