Жесткая авария произошла на трассе Житомир – Черновцы. Возле села Скаржинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области ночью 13 ноября лоб в лоб столкнулись две Skoda Octavia.

Об ужасных последствиях аварии сообщили в полиции Хмельницкой области. Из-за ДТП погибли 42-летний водитель одной из легковушек, а также 32-летний пассажир другой.

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Травмированных людей из искореженных машин доставали спасатели ГСЧС.

Пострадали дети

Медики скорой госпитализировали водителя одной Skoda Octavia, а также 36-летнюю женщину и двух детей. Обоим из них 6 лет.



Пострадавших извлекали спасатели / Фото пресс-службы полиции Хмельницкой области

Все травмированные получили повреждения различной степени тяжести. Угрожают ли травмы их жизни, неизвестно.

На месте аварии работали следователи. Они открыли уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Все обстоятельства ДТП пока неизвестны.



В ДТП в Хмельницкой области пострадали 4 человека / Фото пресс-службы полиции Хмельницкой области