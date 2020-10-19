В результате взрыва газа на первом этаже многоквартирного дома в Красилове получили повреждения пенсионер и подросток. Мальчика срочно госпитализировали с ожогами лица 2 степени.

Подробности ужасного инцидента сообщили в полиции Хмельницкой области. По данным правоохранителей, взрыв произошел из-за ошибки мужчин, которые делали ремонт на кухне квартиры.

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Как выяснили следователи, 62-летний пенсионер и 30-летний мужчина обрезали газовый стояк вместо водяного. Из-за этого и произошла утечка, которая привела к чрезвычайному происшествию.

Масштабные последствия

Судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощным. Волна выбила стекла в самой квартире, разнесла окна подъезда и двери соседнего жилья.



Двор перед подъездом усеяло обломками стекла / Фото пресс-службы полиции Хмельницкой области

В результате взрыва серьезно травмировался 14-летний подросток, который находился в помещении. Старший из рабочих получил ожоги рук, шеи и лица. Медики оказали ему помощь без госпитализации.

Штраф, исправительные работы или ограничение свободы

Правоохранители расследуют уголовное дело о происшествии по статье о нарушении требований пожарной безопасности. За столь серьезную ошибку, которая могла бы привести к разрушению всего дома, нарушителей могут лишь оштрафовать, отправить на исправительные работы или приговорить к 3 годам ограничения свободы.

Смотрите видео с места взрыва газа в Хмельницкой области: