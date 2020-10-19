Председатель одного из сельских советов Изяславского района Хмельницкой области 19 октября попался на получении 15 тысяч долларов от местного жителя. За эти деньги он якобы обещал дать согласие на передачу земли в частную собственность.

О задержании госслужащего с поличным сообщили в полиции Украины. Деньги он нагло получил в собственном кабинете.

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Как утверждают правоохранители, сельский глава требовал немалую сумму за разрешение на изготовление документации о приватизации земельного участка в 10 гектаров. Но дело в том, что такие услуги государственные органы должны делать бесплатно.

1500 долларов за гектар

По данным следствия, подозреваемый хотел замкнуть на себе решение земельных вопросов. Фактически за передачу 10 гектаров в частную собственность он получил 15 тысяч долларов. Но распорядиться этими деньгами не сможет, поскольку во время их передачи в кабинет сельского председателя ворвались полицейские.



Получение взятки задокументировали следователи / Фото пресс-службы полиции

Конфискация имущества и до 10 лет тюрьмы

Задержанный чиновник фигурирует в деле о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция такой статьи предусматривает от 5 до 10 лет пребывания за решеткой, а также конфискацию имущества.



Сельский председатель получил деньги в собственном кабинете / Фото пресс-службы полиции

Наказание сельский глава может получить только если суд официально признает его коррупционером.

В Украине приговоры по подобным производствам всегда находятся под вопросом. Поскольку множество взяточников решает проблемы с законом с помощью подкупа следователей или судей.

Впрочем, задержание наверняка станет неприятным сюрпризом для коррупционера накануне местных выборов 25 октября.