В селе Копачевка, что в Волочиском районе Хмельницкой области угарным газом отравилась семья из 5 человек. Троих детей уже отправили в больницу, их состояние – удовлетворительное.

Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в регионе.

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Пострадали дети в возрасте 11, 15 и 16 лет. Они в удовлетворительном состоянии в больнице. В то же время о состоянии взрослых не сообщается.

Копачевка, где едва не случилось непоправимое: карта

Обратите внимание! Для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных происшествий в отопительный сезон, необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Кроме того, возле каждой печи перед топочным отверстием на горючем полу следует прибить металлический лист. Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.

Угарный газ – "тихий убийца": коротко о его опасности

Главным условием существования угарного газа является нехватка кислорода. То есть он может накапливаться только тогда, когда в помещении полностью закрыты окна и двери, плохо работает вентиляция или забиты дымоходы.

Угарный газ является бесцветным и не имеет запаха, поэтому его еще называют "тихим убийцей". И именно поэтому определить уровень его концентрации в помещении можно только с помощью специальных приборов.

Попадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму. Из-за этого человек погибает, как от удушья.

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