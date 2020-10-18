На Хмельнитчине угарным газом отравились 5 человек, среди них – 3 детей: что известно
В селе Копачевка, что в Волочиском районе Хмельницкой области угарным газом отравилась семья из 5 человек. Троих детей уже отправили в больницу, их состояние – удовлетворительное.
Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в регионе.
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Пострадали дети в возрасте 11, 15 и 16 лет. Они в удовлетворительном состоянии в больнице. В то же время о состоянии взрослых не сообщается.
Копачевка, где едва не случилось непоправимое: карта
Угарный газ – "тихий убийца": коротко о его опасности
Главным условием существования угарного газа является нехватка кислорода. То есть он может накапливаться только тогда, когда в помещении полностью закрыты окна и двери, плохо работает вентиляция или забиты дымоходы.
Угарный газ является бесцветным и не имеет запаха, поэтому его еще называют "тихим убийцей". И именно поэтому определить уровень его концентрации в помещении можно только с помощью специальных приборов.
Попадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму. Из-за этого человек погибает, как от удушья.
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