В Хмельницкой области волонтером на всенародном опросе от Владимира Зеленского была 11-летняя девочка. Законодательство позволяет волонтерство детей от 14 лет, но с разрешения родителей.

На мать ребенка уже составили протокол. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет 24 канал.

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Ее 11-летняя дочь проводила всенародный опрос от Зеленского.

"ХМ-Инсайд" уточняет, что инцидент произошел в городе Староконстантинов. Несовершеннолетняя девочка предлагала ответить на "5 вопросов от президента" на выходе из избирательного участка №681420.

В то же время родственница ребенка, которая находилась неподалеку, объяснила, что девочка только помогает ей проводить общественный опрос.



В Староконстантинове 11-летняя девочка проводила опрос от Зеленского / Фото "ХМ-Инсайд"

Важно! Согласно законодательству, дети могут быть волонтерами. Однако есть такие условия: возраст от 14 лет и разрешение родителей или опекунов.

Напомним, ранее сообщалось о многочисленных случаях привлечения к всенародному опросу несовершеннолетних. Больше о нарушениях во время проведения опроса читайте по ссылке.

Что известно о всеукраинском опросе? Его проведение инициировал президент – ему интересно мнение украинцев в отношении 5 важных вопросов. По словам Зеленского, опрос будет иметь очень важное значение, но не юридические последствия. Первые результаты обещают обнародовать уже 26 октября.



Вопросы от президента Зеленского / Инфографика 24 канала

Реакция людей на вопросы относительно опроса Зеленского: смотрите видео