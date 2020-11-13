ДТП, в котором пострадали дети, произошло утром 13 ноября на улице Каменецкой в Хмельницком. В результате происшествия получили травмы 8-летняя девочка и старший ее на год мальчик.

Об аварии, которая случилась на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в полиции Хмельницкой области. Правоохранители утверждают, что за рулем автобуса находился 36-летний мужчина.

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По предварительным данным, он был трезв.

Что известно о ДТП со школьниками в Хмельницком

Авария произошла около 8: 00 утра. Третьеклассница вместе с учеником четвертого класса переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В это время детей сбил автобус MAN.

Никто из пассажиров транспортного средства не пострадал, а вот школьников от удара отбросило на несколько метров.

В результате ДТП девочку с переломами костей госпитализировали в городскую детскую больницу. Мальчику оказали помощь на месте происшествия.

По факту произошедшего полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Из-за чего именно произошла авария, будут выяснять следователи.

Как накажут водителя автобуса

Если виновным в совершении аварии признают водителя транспортного средства могут оштрафовать сумму от 3400 до 8500 гривен. Кроме этого, санкция статьи предусматривает до 2 лет исправительных работ, до пол года ареста или до 3 лет ограничения свободы.