Ужасная авария произошла около 14:00 на проспекте Мира на окраине Хмельницкого. Владелец Daewoo Espreso задел ВАЗ-21099, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina.

В результате ДТП водители обеих легковушек российского автопрома получили травмы. Их госпитализировали в больницу медики "скорой", сообщает полиция Хмельницкой области.

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Как утверждают правоохранители, водитель старенького Daewoo не справился с управлением и повлек тяжелое ДТП.

Что известно о столкновении трех авто в Хмельницком

По предварительным данным, ВАЗ-21099, который принадлежит жителю поселка городского типа Старая Синява, не справился с управлением из-за столкновения с Daewoo. Избежать лобового удара с Kalina он уже не мог. Судя по фотографии с места аварии, удар был серьезным. Lada отбросило через одну полосу аж на тротуар.

Уже после совершения аварии водитель Daewoo выбежал из салона и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Как накажут нарушителя правил

По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное дело. Его полная квалификация зависит от степени тяжести травм пострадавших. Если врачи придут к выводам о легких повреждениях, производство могут перевести в административное. В противном случае владельца Daewoo могут приговорить к 10 годам лишения свободы. К тому же за побег с места аварии ему могут добавить обвинения в оставлении в опасности.