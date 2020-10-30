В Хмельницком создали фейковый горсовет, который "ликвидировал" настоящий
В Службе безопасности Украины заявили о создании в Хмельницком фейкового городского совета. Его организаторы выбрали "главу" и "депутатов" псевдоорганизации и даже "ликвидировали" действующий орган местного самоуправления.
Что известно о фейковом городском совете
Целью создания фальшивого органа было "расшатывание общественно-политической ситуации в регионе", сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте также В Николаеве СБУ накрыла главаря международной наркогруппировки: видео
В группу входили 10 человек. Они провели собрание, на котором создали так называемый "орган местного самоуправления "Хмельницкий городской совет"".
Дальше выбрали "главу" и "депутатов" псевдоорганизации.
После этого провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления – Хмельницкого городского совета,
– пишут в СБУ.
Также фигуранты дела разработали и подписали учредительные документы для того, чтобы предоставить фейковому органу легитимность.
Организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к ним, чтобы осуществлять "реальное" местное самоуправление.
Что говорят правоохранители
- Во время обысков в домах фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.
- По данному факту начали уголовное производство.