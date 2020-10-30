В Службе безопасности Украины заявили о создании в Хмельницком фейкового городского совета. Его организаторы выбрали "главу" и "депутатов" псевдоорганизации и даже "ликвидировали" действующий орган местного самоуправления.

Что известно о фейковом городском совете

Целью создания фальшивого органа было "расшатывание общественно-политической ситуации в регионе", сообщает пресс-служба СБУ.

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В группу входили 10 человек. Они провели собрание, на котором создали так называемый "орган местного самоуправления "Хмельницкий городской совет"".

Дальше выбрали "главу" и "депутатов" псевдоорганизации.

После этого провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления – Хмельницкого городского совета,

– пишут в СБУ.

Также фигуранты дела разработали и подписали учредительные документы для того, чтобы предоставить фейковому органу легитимность.

Организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к ним, чтобы осуществлять "реальное" местное самоуправление.

Что говорят правоохранители