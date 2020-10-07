На Хмельнитчине заключенный сбежал из колонии за 2 месяца до освобождения и получил еще 4 года
В Хмельницкой области заключенный сбежал из колонии за 2 месяца до окончания своего срока. Его нашли и приговорили к еще четырем годам заключения.
39-летний мужчина был заключен в Райковецкой колонии за имущественные преступления. Об этом сообщила прокуратура Хмельницкой области.
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Заключенный сбежал из тюрьмы, когда выполнял подсобные работы.
Как наказали мужчину за побег
Уже через несколько дней правоохранители нашли мужчину и задержали в Городецком районе области. За побег из колонии преступника осудили еще к 4 годам лишения свободы.
Кроме того, наказали и работников исправительной колонии, а именно вынесли им выговоры. Все потому, что те не обеспечили надлежащего надзора за осужденным.