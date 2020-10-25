Вечером 24 октября в Хмельницкой области произошла смертельная авария – легковой автомобиль влетел в грузовик "ЗИЛ". В результате трагического происшествия погибли три человека.

24 октября около 19:41 автомобиль "ВАЗ 2107" столкнулся с кузовом грузового автомобиля "ЗИЛ 130", сообщает пресс-служба Национальной полиции Хмельницкой области.

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За рулем легковушки находился 66-летний житель города Волочиск. Согласно сообщению, он допустил столкновение с кузовом грузовика.

Зато "ЗИЛом" руководил 59-летний житель села Лозовая. Установлено, что он остановился для совершения поворота налево и пропускал встречные транспортные средства. Кроме водителя, в грузовике находились его 59-летняя жена и 32-летний сын. В результате столкновения все они погибли.

Сейчас идет расследование, в рамках которого правоохранители назначили целый ряд экспертиз.

Сейчас оба транспортных средства изъяты и помещены на штрафплощадку. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких человек),

– говорится в сообщении.

ДТП в Хмельницкой области погибла семья / Фото Национальной полиции

Напомним, что в тот же день в городе Волочиск в Хмельницкой области, произошла еще одна смертельная авария. Во время ДТП погибли двое подростков – им было по 14 и 15 лет.