На вооружение ВСУ до конца 2021 года поступят украинские ракетные комплексы "Нептун". Они будут предназначены для защиты морского побережья.

В целом соответствующих дивизионов нужно 5. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Апострофу".

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Начальник Генштаба ВСУ отметил, что сначала "Нептун" хотели внести в государственный оборонный заказ 2020 года. Однако впоследствии сообщили что в 2020 году их не будет и, "дай Бог, чтобы их вообще взяли на вооружение", сказал Хомчак.

"В следующем году будут задачи по закупке "Нептунов", чтобы мы получили один дивизион", – сообщил генерал-полковник. В то же время он добавил, кроме изготовления, нужно, чтобы для дивизиона предусмотрели:

командование,

расположение,

обеспечение комплектующими.

Также Руслан Хомчак отметил, что должен обучить персонал, в том числе и отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции и задачи.

Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200 – 280 километров. То есть, вы понимаете, сколько нужно провести мероприятий. Просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем,

- рассказал глава Генштаба.

Генерал-полковник заявил о наличии 6 пусковых установок. Однако он подчеркнул, что это не означает, что они сразу смогут эффективно защищать побережье Украины.

Что известно о ракетных комплексах "Нептун"