Украина намерена решать конфликт на Донбассе только дипломатическим путем. Но, если приказ наступать будет, украинские воины его выполнят. В то же время возникает вопрос, будет ли такая команда.

Украинские воины готовятся к наступлению

Как отметил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сейчас Вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, поскольку обязаны успешно действовать в любой ситуации. Об этом глава украинской армии заявил в комментарии изданию "Факты".

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"Моя задача как главнокомандующего – чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач", – подчеркнул Хомчак.

Военные никогда не пойдут против народа

Он подчеркнул, что следует понимать, что армия – это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ. Но военные никогда не будут против народа. Никогда не выполнят незаконный приказ – об этом четко сказано в Конституции.

"Сегодня наша цель – защитить независимость и территориальную целостность страны", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

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Хомчак также предположил, что России теоретически может удаться полномасштабное наступление на Донбассе. Но в таком случае украинцы устроят россиянам самый настоящий террор – тактику выжженной земли. Главнокомандующий добавил, что военная операция должна иметь цель, но этого у России нет.