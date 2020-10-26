Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак инициировал проверку из-за обнародования служебных документов, содержащих его личные данные. Также он опроверг заявление о предоставлении ему третьей служебной квартиры.

В информационном пространстве распространяют манипулятивные сообщения, дискредитирующие руководство Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также Авиационную технику надо обновлять, – генерал-полковник о катастрофе Ан-26

В сообщении указано, что Хомчак не нарушал жилищное законодательство. Все данные о его недвижимости указаны в декларациях.

Справка. Музыкант Тарас Тополя обвинил Руслана Хомчака в том, что он якобы получил 3 служебное жилье. Подробнее об этом – читайте здесь.

В частности, главнокомандующий ВСУ вернул Министерству обороны выделенную ему штатно-должностную недвижимость.

Полученные от государства жилые квадратные метры по предыдущим местам службы возвращены Минобороны. Даже с большей площадью. Не уверен, что кто-то так делал до меня,

– говорится в заявлении.

По данным Генерального штаба ВСУ, ходатайство о получении служебного жилья предоставили Министру обороны. Также в сообщении указано, что распространение лжи или ее умышленное искажение не освобождает от ответственности. Поэтому Хомчак уже назначил служебную проверку.

К теме Хомчак дал указание, – представитель Тараса Тополи прокомментировал его возможный призыв

"Надеюсь на порядочность лидеров общественных мнений и дальнейшую объективность, беспристрастность и соблюдение профессиональной этики представителями СМИ", – говорится в заметке.