Украина победит в войне с Россией тогда, когда вернет все свои оккупированные территории. Однако страну ждет большая работа над мировоззрением людей из этих регионов.

Украинские пограничники прежде всего должны вернуться на прежние границы Донецкой и Луганской областей с Российской Федерацией. Такое мнение в интервью изданию "Факты" озвучил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

К теме Почему Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса: заявление Хомчака

"Над мировоззрением людей, которые находились в оккупации, придется работать не год и не два. Российская пропаганда делает свое дело. Дети, которым было в начале войны 5 лет, сегодня – уже подростки, которые точно не настроены на жизнь в Украине. Те, кто родился там за это время, не знают, как и чем живет наша страна", – отметил он.

По его словам, изменить сознание жителей оккупированных территорий будет возможно лишь через несколько поколений. Однако сделать это реально.

Опыт Германии

Он рассказал, что служил в группе советских войск в Германии, был свидетелем падения Берлинской стены и объединения немцев. Однако местные жители до сих пор говорят, что они разные.

То есть уже прошло 30 лет, после падения стены родилось второе поколение, а ментально часть страны еще не изменилась. Но Германия над этим работает,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Также добавил: "Наши политики тоже умело разделяли Украину. Она разная – исторически, географически, ментально, она разноязычна. Скоро мы будем отмечать 30 годовщину независимости, но сформулируйте мне идею, которая объединяет украинскую нацию, которая будет понятна и подойдет буквально всем".