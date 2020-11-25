Андрей Антоненко много сделал для украинской армии и заслужил уважение. Он является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также Хомчак очертил личную позицию по делу об убийстве Шеремета. Об этом начальник Генерального штаба рассказал на встрече с журналистами, пишет 24 канал.

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Хомчак сказал, что, если Антоненко действительно виноват, то должен понести заслуженное наказание, однако для этого нужны надежные доказательства.

Наша позиция в отношении Антоненко: насколько мне известно, это, действительно, фигура, которая сыграла, скажем так, значительную роль и заслужила уважение,

– заявил главнокомандующий ВСУ

В то же время Хомчак отметил, что в случае невиновности Антоненко, перед ним должны извиниться. Глава Генштаба добавил, что не может оценивать качество доказательств, собранных по делу Антоненко, и для этого есть следователи.

Дело Шеремета: главное

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Его взорвали в автомобиле, принадлежавшем владелице "Украинской правды" Алене Притуле. О расследовании убийства долго не было известно никаких деталей. Через 3 года, в декабре 2019-го правоохранители задержали 3 подозреваемых: волонтера, военного медика, ветерана и музыканта. Им объявили подозрение и отправили в СИЗО.

Кого подозревают в убийстве журналиста:

военного Сил специальных операций ВСУ и музыканта Андрея Антоненко ;

; волонтера и детского хирурга Юлию Кузьменко ;

; военного медика Яну Дугарь.

Все они свою вину отрицают, большинство украинцев также их защищают. Дело в том, что множество доказательств следствия адвокаты с легкостью опровергают.

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