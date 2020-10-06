Хорошо, что был одет, – Навальный рассказал о визите Меркель
Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", рассказал о визите Ангелы Меркель. Канцлер Германии навестила российского оппозиционера в больнице.
Навальный рассказал о визите Меркель
Случилось это в последнюю неделю пребывания Навального в немецкой клинике "Шарите". Об этом политик рассказал в интервью Юрию Дудю.
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Оппозиционер был не в реанимации, а в обычной палате.
Открылась дверь палаты, зашел сначала мой профессор и сказал, что у него к мне гость. Я не был в курсе. У меня была первая мысль: "как хорошо, что я вообще одет",
- поделился Навальный.
По его словам, это был частный разговор с его семьей. Он не рассказал деталей, но уточнил, что ни о чем "значительном речь не шла". Разговор не был политическим.
Канцлер говорила по-русски и была в курсе произошедшего в РФ
Навального поразило, насколько канцлер была осведомлена относительно деталей и очень хорошо понимала, что происходит в РФ.
"Лучше всего знает, что происходит в России, во всех деталях: про Хабаровск, про Беларусь да еще и на русском языке", – добавил оппозиционер.
Политик отметил, что впоследствии разговор, который начался на русском, продолжили на английском. Однако Меркель готова была и дальше общаться только на русском.
Навальный назвал Меркель очень умной современной женщиной. Он заявил, что понимает, почему она является одной из европейских лидеров.
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Что известно об отравлении Навального
- 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. Во время рейса политику стало плохо. Самолет экстренно остановили в Омске.
- Оппозиционера спасали в немецкой клинике "Шарите". Результаты экспертиз показали, что Навального отравили нервно-паралитическим оружием из семейства химического оружия "Новичок".
- В сентябре Навальный вышел из комы. Сейчас его самочувствие улучшается.