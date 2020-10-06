Алексей Навальный, которого отравили "Новичком", рассказал о визите Ангелы Меркель. Канцлер Германии навестила российского оппозиционера в больнице.

Навальный рассказал о визите Меркель

Случилось это в последнюю неделю пребывания Навального в немецкой клинике "Шарите". Об этом политик рассказал в интервью Юрию Дудю.

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Оппозиционер был не в реанимации, а в обычной палате.

Открылась дверь палаты, зашел сначала мой профессор и сказал, что у него к мне гость. Я не был в курсе. У меня была первая мысль: "как хорошо, что я вообще одет",

- поделился Навальный.

По его словам, это был частный разговор с его семьей. Он не рассказал деталей, но уточнил, что ни о чем "значительном речь не шла". Разговор не был политическим.

Канцлер говорила по-русски и была в курсе произошедшего в РФ

Навального поразило, насколько канцлер была осведомлена относительно деталей и очень хорошо понимала, что происходит в РФ.

"Лучше всего знает, что происходит в России, во всех деталях: про Хабаровск, про Беларусь да еще и на русском языке", – добавил оппозиционер.

Политик отметил, что впоследствии разговор, который начался на русском, продолжили на английском. Однако Меркель готова была и дальше общаться только на русском.

Навальный назвал Меркель очень умной современной женщиной. Он заявил, что понимает, почему она является одной из европейских лидеров.

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Что известно об отравлении Навального