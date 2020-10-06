Министр временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и министр по делам ветеранов Хорватии Томо Медвед заявили, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской. Однако модель у Украины должна быть собственная.

На встрече представителей Украины и Хорватии в Загребе обсудили безопасную реинтеграцию Донбасса. Об этом сообщает Министерство временно оккупированных территорий.

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В то же время Хорватия поделилась собственным опытом восстановления суверенитета государства.

Одним из самых трудных вызовов было объяснить людям, которые жили в оккупации, что они не отдельная страна, объяснить, что война завершена, заниматься вопросами реабилитации, в том числе психологической,

– подчеркнул Медвед.

Хорватия о реинтеграции Донбасса

По словам Медведа, составляющими безопасной реинтеграции являются демилитаризация, введение переходного периода, восстановление имущественных прав и социально-гуманитарная политика. Кроме того, чиновник отметил установлении государственного устройства на всех территориях и примирение между населением.

Важным является введение информационного суверенитета и правильной информполитики.

Хорватский министр отметил необходимость принять законы об ответственности и амнистии. Все для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления.

Что сказал Резников

Резников обратился к должностным лицам Хорватии с просьбой помочь Украине написать основы государственной политики переходного правосудия.

Реинтеграция – это о людях, а не только о территориях. У нас 420 тысяч участников боевых действий. Через войну тем или иным образом прошли более 1,5 миллиона наших граждан. Мир – это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой,

– добавил министр.