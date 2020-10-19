Хорватский сценарий по возврату территорий: что может взять для себя Украина
Вице-премьер и одновременно министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что хорватский опыт реинтеграции и деоккупации будет очень полезным для Украины. Правда, по его словам, в Украине точно будет своя модель реинтеграции, и она не может быть ни хорватской, ни любой другой.
В чем заключается хорватский опыт
Об этом Резников рассказал в комментарии изданию ZN.UA. Он вспомнил, что 90% мирного хорватского населения, в частности армия, были против мирной реинтеграции. Они считали, что должны и дальше двигаться по военному пути после известных операций "Молния" и "Буря".
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Но есть нюансы. Эти две успешные операции, что обеспечили военную реинтеграцию, проводили в анклавах, не на границе с Сербией. В этом разница. А решение о мирной реинтеграции касалось хорватского Подунавья, граничащего с Сербией – тогда государством-агрессором,
– отметил чиновник.
По его словам, президент Туджман прекрасно понимал, что это совсем другая ситуация, и в случае военного освобождения этих территорий может быть намного больше жертв.
"Переговоры точно всегда являются самым лучшим путем. Любая война заканчивается переговорами, и любая война протекает с использованием переговоров", – подчеркнул Резников.
Хорватский сценарий и Украина
Вице-премьер добавил, что нельзя сравнивать опыты освобожденных хорватских территорий военным и мирным путем. В последнем случае прежде всего говорится о Подунавье.
"Практически все сербы, проживавшие в отвоеванных анклавах, уехали оттуда. Поэтому сегодня там – более монолитное хорватское население. У нас ведь не стоит задача, чтобы часть населения какой-то национальной принадлежности куда-то ушла. У нас – многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой проживает более ста народностей и национальностей", – констатировал чиновник.
На этом фоне он подчеркнул, что Украина и Хорватия имеют разные стартовые позиции, и в Украине они – лучше. В частности, в Украине нет ни одного примера массовой резни, уничтожения мирного населения, как это было у хорватов и других странах бывшей Югославии.
"Россия напала на Украину, но среди населения Украины нет религиозных конфликтов, есть идеологические разногласия. На оккупированных территориях в головах сегодня – пропагандируемый Россией Советский Союз. Основная часть Украины движется прозападным курсом. Вот где у нас сегодня различия", – отметил представитель украинской власти.
По его убеждению, легче исправить отличие через образование, нормальный образ жизни и т.д. То есть, следует перевоспитать тамошнее население и выбить из их голов СССР.
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Реинтеграцию в Хорватии еще не завершили
По словам Резникова, в Хорватии 25 лет назад закончилась война, а они продолжают разминирование, которое продлится еще до 2026 года. Это тоже означает, что реинтеграция – не завершена. Более того, у них последний трагический случай подрыва на мине был в 2019-м", – рассказал вице-премьер.
Поэтому он делает вывод, что утверждение о возможности реинтеграции за год – два – это от непонимания. Правда, восстановление конституционного строя возможно.
Так, в Хорватии, например, действовала переходная администрация с мандатом Совбеза ООН. Ее главой был американский генерал Жак Поль Кляйн. Он принимал все основные решения и, имея батальон миротворцев, обеспечивал режим переходного периода и внедрение интересного опыта – переходной полиции.
И эти "переходные" общие, плюс третий участник – представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции. Продолжалось это до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя,
– констатировал Резников.
Что такое хорватский сценарий: главное
- Мирный хорватский сценарий предполагает совместное патрулирование. То есть, говорится об идее, которую когда-то реализовали в хорватском городе Вуковар в пределах урегулирования конфликта в Хорватии.
- До этого подразделения Югославской народной армии фактически разрушили город. Также здесь военнослужащие ЮНА и сербские добровольцы устроили так называемую Вуковарскую резню – массовую казнь хорватских военнопленных на территории местного госпиталя.
- Несколькими годами позже, после ликвидации хорватской армией сепаратистского анклава Сербская Краина, началась мирная реинтеграция Вуковара в состав Хорватии.
- В рамках этих процессов Хорватия провела амнистию для участников боевых действий, а также было организована так называемая переходная полиция, в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, которые не участвовали в боевых действиях.
- Однако стоит помнить, что мирному урегулированию в Хорватии предшествовала военная операция.
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Основное о войне в Хорватии
- После того, как в 1991 году Хорватия объявила независимость, сербское население страны пыталось создать свое государство на ее территории, чтобы не выходить из состава Югославии. Хорватия это расценила как попытку включения своих территорий в состав Сербии.
- Сначала война велась между силами Югославской народной армии, хорватскими сербами и хорватскими полицейскими. Руководство Югославии силами федеральной армии попыталось сохранить Хорватию в составе страны.
- Во время распада Югославии на территории Хорватии было создано самопровозглашенное государство сербов – Республику Сербская Краина. Затем началась борьба между хорватской армией и армией краинских сербов. В общем конфликт сопровождался взаимными этническими чистками сербского и хорватского населения.
- В 1992 году было подписано соглашение о прекращении огня, и было признание Хорватии как суверенного государства. В конце концов в Хорватию ввели миротворческие войска ООН, в результате чего конфликт приобрел замедленный, очаговый характер.
- В 1995 году армия Хорватии провела две крупные наступательные операции, в результате которых значительная часть территории РСК перешла под хорватский контроль.
- Война закончилась подписанием Эрдутского и Дейтонского соглашений, согласно которым Восточная Славония вошла в состав Хорватии в 1998 году.
- В результате войны Хорватия получила независимость и сохранение своей территориальной целостности. В Хорватии для обозначения конфликта используют термин Отечественная война, реже Сербская агрессия. В Сербии чаще всего этот конфликт называют Война в Хорватии или Война в стране.