Вице-премьер и одновременно министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что хорватский опыт реинтеграции и деоккупации будет очень полезным для Украины. Правда, по его словам, в Украине точно будет своя модель реинтеграции, и она не может быть ни хорватской, ни любой другой.

В чем заключается хорватский опыт

Об этом Резников рассказал в комментарии изданию ZN.UA. Он вспомнил, что 90% мирного хорватского населения, в частности армия, были против мирной реинтеграции. Они считали, что должны и дальше двигаться по военному пути после известных операций "Молния" и "Буря".

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Но есть нюансы. Эти две успешные операции, что обеспечили военную реинтеграцию, проводили в анклавах, не на границе с Сербией. В этом разница. А решение о мирной реинтеграции касалось хорватского Подунавья, граничащего с Сербией – тогда государством-агрессором,

– отметил чиновник.

По его словам, президент Туджман прекрасно понимал, что это совсем другая ситуация, и в случае военного освобождения этих территорий может быть намного больше жертв.

"Переговоры точно всегда являются самым лучшим путем. Любая война заканчивается переговорами, и любая война протекает с использованием переговоров", – подчеркнул Резников.

Хорватский сценарий и Украина

Вице-премьер добавил, что нельзя сравнивать опыты освобожденных хорватских территорий военным и мирным путем. В последнем случае прежде всего говорится о Подунавье.

"Практически все сербы, проживавшие в отвоеванных анклавах, уехали оттуда. Поэтому сегодня там – более монолитное хорватское население. У нас ведь не стоит задача, чтобы часть населения какой-то национальной принадлежности куда-то ушла. У нас – многонациональная и многоконфессиональная страна, в которой проживает более ста народностей и национальностей", – констатировал чиновник.

На этом фоне он подчеркнул, что Украина и Хорватия имеют разные стартовые позиции, и в Украине они – лучше. В частности, в Украине нет ни одного примера массовой резни, уничтожения мирного населения, как это было у хорватов и других странах бывшей Югославии.

"Россия напала на Украину, но среди населения Украины нет религиозных конфликтов, есть идеологические разногласия. На оккупированных территориях в головах сегодня – пропагандируемый Россией Советский Союз. Основная часть Украины движется прозападным курсом. Вот где у нас сегодня различия", – отметил представитель украинской власти.

По его убеждению, легче исправить отличие через образование, нормальный образ жизни и т.д. То есть, следует перевоспитать тамошнее население и выбить из их голов СССР.

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Реинтеграцию в Хорватии еще не завершили

По словам Резникова, в Хорватии 25 лет назад закончилась война, а они продолжают разминирование, которое продлится еще до 2026 года. Это тоже означает, что реинтеграция – не завершена. Более того, у них последний трагический случай подрыва на мине был в 2019-м", – рассказал вице-премьер.

Поэтому он делает вывод, что утверждение о возможности реинтеграции за год – два – это от непонимания. Правда, восстановление конституционного строя возможно.

Так, в Хорватии, например, действовала переходная администрация с мандатом Совбеза ООН. Ее главой был американский генерал Жак Поль Кляйн. Он принимал все основные решения и, имея батальон миротворцев, обеспечивал режим переходного периода и внедрение интересного опыта – переходной полиции.

И эти "переходные" общие, плюс третий участник – представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции. Продолжалось это до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя,

– констатировал Резников.

Что такое хорватский сценарий: главное

Мирный хорватский сценарий предполагает совместное патрулирование. То есть, говорится об идее, которую когда-то реализовали в хорватском городе Вуковар в пределах урегулирования конфликта в Хорватии.

в пределах урегулирования конфликта в Хорватии. До этого подразделения Югославской народной армии фактически разрушили город. Также здесь военнослужащие ЮНА и сербские добровольцы устроили так называемую Вуковарскую резню – массовую казнь хорватских военнопленных на территории местного госпиталя.

– массовую казнь хорватских военнопленных на территории местного госпиталя. Несколькими годами позже, после ликвидации хорватской армией сепаратистского анклава Сербская Краина, началась мирная реинтеграция Вуковара в состав Хорватии.

В рамках этих процессов Хорватия провела амнистию для участников боевых действий, а также было организована так называемая переходная полиция , в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, которые не участвовали в боевых действиях.

, в которой сербы и хорваты служили на паритетных началах. Они и организовали совместное патрулирование улиц города. Интересно, что в переходной полиции должны были служить люди, которые не участвовали в боевых действиях. Однако стоит помнить, что мирному урегулированию в Хорватии предшествовала военная операция.

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