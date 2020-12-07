Хотел получить 150 тысяч долларов: хмельницкий фермер заказал у копов похищения коллеги
Полицейские из Черновицкой области провели удачную операцию по инсценировке похищения человека и задержания предполагаемого организатора преступления. Им оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области.
По данным следствия, злоумышленник хотел получить 150 тысяч долларов выкупа, после чего бежать из Украины. Кроме того, в планах мужчины было и в дальнейшем похищать аграриев, сообщили в пресс-служба полиции Украины.
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Предотвратить реальное похищение пострадавшего, копы смогли после того, как узнали о подготовке к преступлению.
Как задержали подозреваемого
Правоохранители узнали, кого именно вскоре могут похитить ради получения выкупа, а также установить вероятную личность организатора преступления. К тому времени он подыскивал человека, который должен был сформировать группировку для выполнения заказов. "Обидчиком" выступил полицейский.
В ходе расследования копы задокументировали преступные планы фермера по похищению не только предпринимателя из Черновцов, но и из Хмельницкой и Винницкой областей.
Чтобы предотвратить преступление, правоохранители провели спецоперацию. Агрария, которого должны захватить силой, с его согласия увезли в складское помещение и сфотографировали. После этого житель Хмельницкого прислал родственникам потерпевшего видео с требованиями уплатить выкуп.
Сразу после этого его задержали бойцы КОРДа по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также вымогательстве денег.
Если суд признает фигуранта виновным, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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